Fenerbahçe'de golcü için yeni aday: Maxi Gomez

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:24

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe forvet transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da Slovacko karşılaşmasının ardından, "Kadromuzdan memnunuz. Ancak bir forvet transferi daha yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Sarı-lacivertli yönetimin, stoper, kaleci ve sol bek transferlerinin ardından golcü konusunda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Santrfor konusunda gündeme gelen son ismin, İspanya'da Valencia'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fanatik'in haberine göre Gomez için İspanyollar ile ilk görüşme yapıldı. Juventus'tan Arthur Melo'yu isteyen Valencia, ekonomik anlamda bütçe yaratmak için, Gomez'in yanı sıra birkaç oyuncusunu daha elden çıkarmayı hedefliyor.

Daha önce Gomez için Club Brugge ile el sıkışılmış, ancak oyuncunun 2.5 milyon Euro yıllık maaş beklentisi sonrası anlaşma sağlanamamıştı.

12 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, oyuncunun istediği parayı karşılamaya hazır. Kulübünün ise bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği, Fenerbahçe'nin pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017-18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.