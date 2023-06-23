Fenerbahçe'de gözler, Aziz Yıldırım'da

Yayınlanma: 23.06.2023 - 08:24

Güncelleme: 23.06.2023 - 08:24

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından biri olarak gösterilen Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç'a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın "Ya aday olun ya da başımızdan çekilin" sözlerinin hedefi olan Yıldırım'ın Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de hem bu sözlere yanıt vermesi hem de gündemi değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanının toplantısına yoğun bir katılım olacağı düşünülüyor.