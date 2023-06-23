Fenerbahçe'de gözler, Aziz Yıldırım'da
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından biri olarak gösterilen Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç'a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın "Ya aday olun ya da başımızdan çekilin" sözlerinin hedefi olan Yıldırım'ın Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de hem bu sözlere yanıt vermesi hem de gündemi değerlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanının toplantısına yoğun bir katılım olacağı düşünülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum!
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Kara listeye alındı: Mehmet Sur'dan THY kararına itiraz
- İmamoğlu: O konuşma beklentimi karşılamadı!