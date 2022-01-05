Fenerbahçe’de Gustavo ve Meyer’e gelen teklifler değerlendirilecek
Yabancı futbolcu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun takımda kalması için ısrarcı olmayacak. Yolların ayrılacağı diğer isim ise Max Meyer.
Fenerbahçe devre arasında kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak istiyor. Sarı-Lacivertlilerin bünyesinde 14 yabancı futbolcu bulunuyor.
Kiralık forma giydiği kulüpten dönen Allahyar Sayyadmanesh’in de takımda tutulması halinde bu sayı 15’e çıkacak. Crespo’nun performansından memnun olan yönetim, fırsat çıkması halinde yüksek yıllık ücreti olan Luiz Gustavo’nun takımda kalması için ısrarcı olmayacak. 34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılarak takımın yaş ortalamasının da düşürülmesi planlanıyor. Gustavo’ya Fransa ve Arap yarımadasından talipler var. Bu sezon 13 lig maçında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 1 gol attı. Yolların ayrılacağı diğer isim ise Max Meyer. Beklentileri karşılayamayan Alman futbolcunun Sarı-Lacivertliler tarafından Vavacars Fatih Karagümrük’e önerildiği aldığım haberler arasında. 26 yaşındaki Meyer, 4 lig maçında 216 dakika süre aldı.
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