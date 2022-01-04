Fenerbahçe’de bu hafta, yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor

04 Ocak 2022 Salı, 07:00

Süper Lig’de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Vitor Pereira sonrası 3 güçlü aday masada yer alıyor. An itibarıyla koltuğa en yakın isim Slaven Bilic görülüyor. Masada bir dönem F.Bahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal ve Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk’un isimleri var. 2014-15 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, 46 maçta 30 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik almış, takım 88 gol atmış, kalesinde de 44 gol görmüştü. Kartal’ın alternatifi en son Başakşehir’i çalıştıran Okan Buruk. 2017-18’de Akhisar’la Türkiye Kupası, 2019-20 sezonunda Başakşehir’le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, sezon başında da düşünülmüş ancak özel sorunları sebebiyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti. Bu adaylar dışında son dakika sürprizi de elbette yaşanabilir. Yönetim Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

KOÇ’UN TESTİ POZİTİF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez Covid-19’a yakalandı. Durumunun iyi olduğu açıklanan Koç’un geçen yıl 6 Nisan 2021 tarihinde de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.