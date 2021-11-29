Fenerbahçe'de hasar büyük; 2 yıldız cezalı!

Sarı kart cezalısı Zajc ve kırmızı kart gören Novak, Rizespor maçında oynayamayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 22:01
Fenerbahçe'de hasar büyük; 2 yıldız cezalı!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken Miha Zajc ile Novak, gördükleri kart nedeniyle bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Hem puan bırakan Fenerbahçe hem de 2 ismi kaybetti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc ile Novak gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştüler. Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 

Fenerbahçe'de Novak, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


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