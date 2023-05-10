Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:36

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek Enner Valencia ve Miha Zajc ile henüz anlaşamadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Enner Valencia ile sözleşme yenileme konusunda orta yolu bulamayan Fenerbahçe, Ekvadorlu forvete 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Ancak 3 yıllık kontrat üzerinden yıllık en az 2 milyon euro talep eden Valencia bu teklife sıcak bakmadı.

Empoli'den transfer edilen Miha Zajc ise İstanbul'da mutlu olsa da sarı lacivertliler henüz Sloven futbolcuyla da anlaşma sağlayamadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zajc için Serie A kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

KİRALIKLAR İÇİN KARAR

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen kiralık Ezjgan Alioski ve Gustavo Henrique içinde karar verildi.

Sarı lacivertli ekip, iki oyuncuyla da devam etmeyi planlamıyor.