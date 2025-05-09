Fenerbahçe'de iki isim cezalı! Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek...
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.
Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.
İSMAİL YÜKSEK DE CEZALI
Fenerbahçe'de Amrabat'ın ardından İsmail Yüksek de 80. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Milli futbolcu da Eyüpspor maçını kaçıracak.
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