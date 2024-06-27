Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sona doğru!
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Juventus forması giyen Moise Kean'i 13+3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı iddia edildi.
Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferinde sona geldi.
ÖDENECEK BONSERVİS
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fiorentina, Kean transferini bitirdi. Fiorentina, Kean için Juventus'a 13 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus ödeyecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME
24 yaşındaki Kean, Fiorentina'ya 5 yıllık imza atacak ve yeni kulübünden 2.2 milyon Euro maaş ile birlikte bonuslar kazanacak.
Fiorentina'nın Kean transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
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