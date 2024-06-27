Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sona doğru!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Juventus forması giyen Moise Kean'i 13+3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 18:08
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sona doğru!
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Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferinde sona geldi.

ÖDENECEK BONSERVİS

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fiorentina, Kean transferini bitirdi. Fiorentina, Kean için Juventus'a 13 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki Kean, Fiorentina'ya 5 yıllık imza atacak ve yeni kulübünden 2.2 milyon Euro maaş ile birlikte bonuslar kazanacak.

Fiorentina'nın Kean transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.


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