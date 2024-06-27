Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sona doğru!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 18:08

Güncelleme: 27.06.2024 - 18:27

Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferinde sona geldi.

ÖDENECEK BONSERVİS

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fiorentina, Kean transferini bitirdi. Fiorentina, Kean için Juventus'a 13 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki Kean, Fiorentina'ya 5 yıllık imza atacak ve yeni kulübünden 2.2 milyon Euro maaş ile birlikte bonuslar kazanacak.

Fiorentina'nın Kean transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.