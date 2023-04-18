Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:04

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:04

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haberi daha açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Miha Zajc

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.