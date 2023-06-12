Fenerbahçe'den Arda Güler için transfer açıklaması!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:18

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:22

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Baki, takımın genç yıldızı Arda Güler'in olası transferine ilişkin konuştu.

Selahattin Baki

Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin ifadeleri şu şekilde:

"Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var"

"Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir."

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

"Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."

"Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi, olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz derbi kazanamadık; taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız."

"SÜPER KUPA'YI KAZANACAĞIZ"

"9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler, bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır."

"Yeni sezon için başkanımız birçok isim ile görüşüyor yeni planlamanın en doğru şekilde yapılacağından taraftarımız şüphe duymasın."