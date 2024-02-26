Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin dönüş tarihi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin 14 Mart'ta oynanacak Union Saint-Gilloise maçına kadar yetişmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:14
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin dönüş tarihi belli oldu!
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Kulüp, "Oyuncumuzun sağ arka alt adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" açıklaması yaptı.

RÖVANŞ MAÇINA YETİŞECEK

Yıldız futbolcunun en az 10 gün formasından uzak kalacağı ve daha sonra kademeli olarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin öngörüsüne göre İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'da 14 Mart'ta oynanacak Union Saint-Gilloise maçına kadar yetişmesi bekleniyor. 


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