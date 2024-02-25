Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:12
Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Caner Çildir

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Karmen Aksoy, Hristova, Aslı Tecimer, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Shi, Ceylan Arısan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Vargas, Ana Cristina, Fetisova, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)

Setler: 15-25, 10-25, 15-25

Süre: 67 dakika (25, 19, 23)


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