Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Recep Karakoç, Caner Çildir
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Karmen Aksoy, Hristova, Aslı Tecimer, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Shi, Ceylan Arısan)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Vargas, Ana Cristina, Fetisova, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)
Setler: 15-25, 10-25, 15-25
Süre: 67 dakika (25, 19, 23)
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