Kupa mesaisi başladı: Fred ve Osayi'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli ekipte, Fred ve Osayi Samuel de takımla birlikte çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:50
Kupa mesaisi başladı: Fred ve Osayi'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. 

FRED TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 

OSAYI'DEN İYİ HABER 

Kasımpaşa maçında kadroya alınmayan Osayi-Samuel'in ise ciddi bir problemi yok. Milli takımdan kalma ağrıları bulunan Nijeryalı futbolcu bugün de antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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