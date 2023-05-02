Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı!
Fenerbahçe Kulübü, İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek'in sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Yüksek'in Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İsmail Yüksek
İsmail Yüksek, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta bir gole imza attı.
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