Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanıtı!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:34

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:34

Bir kozmetik firması tarafından düzenlenen söyleşiye katılan başkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlukla ilgili bir tereddüdümüz yok. Tamamen buna odaklı çalışıyoruz. Pazar akşamki (Beşiktaş derbisi) gibi yol kazaları olabilir." diyen Özbek, "Bu sporun içinde var. Çok iyi bir kadromuz, iyi bir teknik ekibimiz var. Başka takımlara da kaybettik. Bundan etkilenmiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray" ifadelerini kullandı.

"DERBİYE BÜYÜK BİR ÖNEM ATFETMİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları derbiyle ilgili, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisine büyük bir önem atfetmiyoruz. Sıradan lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatime göre şampiyonluk düğümü o maça kadar çözülmüş olacak. Ortamı çok da germeye gerek yok. Zaten Türkiye gergin bir ortamdan geçiyor. Tüm çabamız bu gerginliği artırmamak, Türk toplumunu kutuplaştırmamak için. En büyük talebimiz bu. Herkesle iyi geçinmeyi, barışık olmayı hedefliyoruz. Gerginliğin kimseye fayda getireceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

"HERKES GALATASARAY İLE UĞRAŞIYOR"

Başkan Özbek, futbolda rekabet ettikleri herkesin koalisyon halinde kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.

Ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk tercih olarak oyuna alınmamasını sorun ederek bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemeyen ancak sonrasında özür dilemesiyle affedilen Bafetimbi Gomis'in durumuna da değinen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes Galatasaray ile uğraşıyor. Mücadele ettiğimiz rakiplerimizin hepsi, şu anda bir koalisyon halinde Galatasaray'a çelme takmak için çabalıyor. Gomis konusu aile içindeki bir olay. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, oynamadı. Hemen rakiplerimiz olayı köpürttü, basın da buna destek verdi. Aile içinde olabilecek normal olayların dışında bir şey yok. Gomis bizim sembol oyuncumuz, Galatasaray'ın aslanıdır. Böyle de kalacaktır. Onunla ilgili uzun vadede Galatasaray'a nasıl hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bunun bir sorun olarak yansımasından şikayetçiyiz. Sıkıntılar olabilir, kızabilirsiniz ama aile olmanın getirdiği özelliklerle bunlar en kısa sürede çözüme ulaştırılır. Biz de onu yaptık."

"TFF'YE BAŞKALARI DA GİDECEK"

Dursun Özbek, kulüp başkan ve yöneticilerinin sürekli Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) gitmesinden rahatsız olduğunu, bunu sormak için kendisinin de Riva'ya gittiğini dile getirdi.

Kulüp başkanlarının Kulüpler Birliği Vakfı toplantıları aracılığıyla TFF ile görüşme imkanı olduğunu hatırlatan başkan Özbek, şunları kaydetti:

"Rekabetin saha içinde kalması gerek. Futbolun gelişmesi, sevilmesi ve büyümesi için çaba sarf ediyoruz. Sorunlarımızın ortak olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın sorunu ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un sorunları arasında fark yok. Süper Lig veya hakemlerle ilgili bir sorun varsa zaten bu ortak. Kulüpler Birliği Vakfında bir araya geliyoruz, sorunlarımızı camia içinde çözmeye çalışıyoruz. Federasyonla ilişkinin bu seviyede olması lazım. Ne zaman münferiden gitmeye başlarsanız, yorumu farklılaşıyor. Ali (Koç) Bey gitti, arkasından ben gittim, sonra başkası gidecek. O zaman çözüm üretmenin zorluğu ortaya çıkıyor. Bunun çok sık tekrarlanması izahatta güçlük getiriyor. Ben gittim ve Sayın TFF Başkanı'na, 'Ne konuşuyorsunuz?' diye sordum. Futbolun problemleri varsa bütün takımların problemi olduğunu, bunun ortak bir toplantıda çözülmesi gerektiğini söyledim. Münferiden neyi çözmeye çalıştıklarını sordum."

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçmişte harcamalarıyla ilgili Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a, "Ne para harcadın." demesini hatırlatan Özbek, "Herkesin kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saatlik toplantılarında 2,5 saat Galatasaray'ı konuşuyorlar. Kendi işinize bakın kardeşim. Galatasaray ile ne işiniz var? Biz sahada rekabet edelim. Böyle bir koalisyon var. Kendi işleriyle hiçbir alakaları yok, sabah Galatasaray, akşam Galatasaray uğraşıyorlar. Bilmiyorlar ki bunlar daha fazla kenetliyor ve daha kuvvetli mücadele etmesini sağlıyor. Türk futbol tarihinin en başarılı takımı Galatasaray. Bunun sebebi de camianın böyle durumlarda kenetlenmesi." değerlendirmesinde bulundu.