Jorge Jesus: Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değil

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik direktör salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini yazdı.