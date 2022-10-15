Jorge Jesus: Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değil

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:01
<p>Fenerbahçe taraftarının gönlünde şimdiden önemli bir yer kazanan Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.</p>

Fenerbahçe taraftarının gönlünde şimdiden önemli bir yer kazanan Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

<p>Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik direktör salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini yazdı.</p>

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik direktör salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini yazdı.

<p>Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.</p>

Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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