Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumları belli oldu. Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun beklenenden önce takıma katılacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.
Hürriyet'in haberine göre, bütün futbolcular iki oyuncuya 'Aramıza tekrar hoş geldin' dedi. Nazım geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Karagümrük maçında sakatlanırken 7 ay sonra takıma katıldı. 15 Eylül'deki Rennes maçında sakatlanan Peres ise 3 aylık aranın ardından arkadaşlarına kavuştu.
JOAO PEDRO'DAN SEVİNDİRİCİ HABER
Sarı-lacivertlilere bir sevindirici haber de Enner Valencia'dan geldi. Pazartesi günü takıma katılacağı belirtilen Ekvadorlu futbolcu da beklenenden 4 gün önce iyileşti ve cuma günü takıma dahil oldu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in de çarşamba günü takıma döneceği öğrenildi. Rayo Vollecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu da yüzleri güldürdü. Ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun konservatif tedaviyle 2,5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma döneceği kaydedildi.
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