Fenerbahçe'de Jorge Jesus forvete Carlos Vinicius'u istiyor
Transferde düğmeye basan Fenerbahçe'de ilk hamlenin forvet hattına gelmesi bekleniyor. Jorge Jesus'un listesinde ilk sıralarda Benfica'dan tanıdığı Carlos Vinicius yer alıyor.
Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet'in haberine göre, listesinde nokta atışı oyuncular bulunduran Jorge Jesus eski öğrencisini istiyor.
"JESUS BİR ÖĞRETMEN GİBİ YARDIM EDİYOR"
Haberde 27 yaşındaki Carlos Vinicius'un da Jorge Jesus ile çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Jesus'u çok sevdiğini daha önce Portekiz'de verdiği bir röportajda dile getiren Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Jorge Jesus, hem saha içinde hem de saha dışında benimle çok ilgileniyordu. Benim iyi ve yetenekli bir oyuncu olduğumu söylüyordu. Bana babacan bir tavırla yaklaşıyordu. Bana futbol adına tavsiyeler veriyordu, bir öğretmen gibi yardım ediyor, öğretiyordu."
Daha önce tecrübeli çalıştırıcının Benfica'da çalıştığı ve yakından tanıdığı Carlos Vinicius, 2019-20 sezonunda Portekiz Ligi'nde gol kralı olmuştu.
1.90 boyundaki solak yıldız Vinicius bu sezon PSV'de kiralık oynadı, 6 gol atıp 6 asist yaptı.
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