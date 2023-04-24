Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a tepki
Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar ile teknik direktör Jorge Jesus arasında tartışma yaşandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından takımını orta sahada topladı.
90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi.
JESUS'TAN TARAFTARA TEPKİ
Teknik direktör Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.
Arda Güler, Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.
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