Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique'ye uyarı
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper Gustavo Henrique'nin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Teknik direktör Jorge Jesus da Brezilyalı stopere uyarıda bulundu.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hangikredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Gustavo Henrique'nin performansı eleştiri oklarının hedefinde.
Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılan Gustavo Henrique, Ümraniyespor ile oynanan Süper Lig'deki ilk maçında performansıyla tepki aldı.
Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu. 90 dakikada rakibin tek şutunu, pasını ve ortasını engelleyecek bir aksiyonda dahi bulunmadı.
JESUS, GUSTAVO'YA SERT ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniye maçının son anlarında taca attığı top sonrası tribünlerden tepki alan Gustavo'ya maç sonu sert çıktı.
Portekizli hoca "Daha fazla agresif olmalısın. Rakibi baskı altına almamız için savunmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Geriden topla hızlı çıkmalıyız. Senden bunu bekliyorum. Sonuç önemli değil. Biz doğru oyunu oynadığımızda sonuçları zaten alacağız" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Musul'da vadide yangın paniği
- Sarıgül grev çadırında
- 'Bazı işgüzarlar...'
- Ümraniye'de korkutan patlamalar
- Cinsel saldırıdan kurtuldu, çıplak halde esnafa sığındı
- ABD'de alev hortumu oluştu!
- Ankara'da tren kazası!
- Müteahhit aynı evi 5 kişiye satmış
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...