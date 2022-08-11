Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique'ye uyarı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:38

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hangikredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Gustavo Henrique'nin performansı eleştiri oklarının hedefinde.

Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılan Gustavo Henrique, Ümraniyespor ile oynanan Süper Lig'deki ilk maçında performansıyla tepki aldı.

Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu. 90 dakikada rakibin tek şutunu, pasını ve ortasını engelleyecek bir aksiyonda dahi bulunmadı.

JESUS, GUSTAVO'YA SERT ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniye maçının son anlarında taca attığı top sonrası tribünlerden tepki alan Gustavo'ya maç sonu sert çıktı.

Portekizli hoca "Daha fazla agresif olmalısın. Rakibi baskı altına almamız için savunmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Geriden topla hızlı çıkmalıyız. Senden bunu bekliyorum. Sonuç önemli değil. Biz doğru oyunu oynadığımızda sonuçları zaten alacağız" ifadelerini kullandı.