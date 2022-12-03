Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Serdar Dursun kararı!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:31

Fenerbahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun’un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı.

Hürriyet'in haberine göre ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus’un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü, fırsatı iyi değerlendirmesi durumunda Fenerbahçe’de kalıcı olabilecek.

ÖNCEKİ SEZON 15 GOL

Geçen sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi.