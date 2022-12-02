Geri döneceği iddia edilmişti: Adana Demirspor'dan Yunus Akgün yanıtı
Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün kente geri döneceği iddia edilmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün'ün olası transferi konusuna açıklık getirdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün'ün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN YUNUS AKGÜN YANITI
Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.
Murat Sancak'ın açıklaması şu şekilde:
"Bazı Haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. Transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."
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