Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın tek hedefi gol

02 Aralık 2022 Cuma, 10:54

Trabzonspor'un Antalya kampı yoğun geçiyor.

Milli takımlara giden oyuncuların bir bir takıma katılmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, taktik çalışmalara ağırlık verdi. Sabah antrenmanında koordinasyon ve reaksiyon çalışması sonrası dar alan oyunları oynandı. İdmanın devamında da hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Ligde geride kalan 13 maçlık periyotta anahtar pas ve hücum bölgesindeki üretkenlikte sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı idmanın bizzat merkezinde yer aldı. Oyuncularıyla birebir ilgilenen, sık sık uyarılarda bulunup istediklerini anlatan başarılı hoca, daha skorer bir takım ortaya çıkarmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre, son vuruş çalışmasında oyuncularına istediklerini tek tek anlatan Avcı, antrenman boyunca hiç kenara geçmedi.

MAÇLARA ÖNEM VERİYOR

Antalya'da Hull City ve Crystal Palace ile oynanacak hazırlık maçlarına büyük önem veren Abdullah hoca, her iki karşılaşmadaki takım performansına göre analizlerini oyuncularla paylaşacak. Avcı, bu karşılaşmaları ciddi bir sınav olarak görüyor. Bordo-mavililer, 10 Aralık'ta ise Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık mücadelesine çıkacak.