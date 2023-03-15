Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:08

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Diego Rossi, Sevilla ile oynanacak rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Uruguaylı futbolcu Rossi, Sevilla karşısına çıkacak Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarların öneminden bahsetti.

Portekizli teknik direktör Jesus, ise ilk golü atmanın tur için önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca Jesus, gelen soru üzerine sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatması yaptı.

Diego Rossi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir meydan okuma olacak. Bu maça hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde iyi bir sonuç alacağız."

"Goller atmak önemli olacak. İki gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü çok önemli, biz de neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz."

Diego Rossi (solda)

"FUTBOLCULAR HER ZAMAN ELEŞTİRİLEBİLİR"

"Bir oyuncu takımına her zaman yardım etmek ister. Özellikle gol katkısı önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Rakamların takım oyunumuzun bir yansıması."

"Futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu eleştiriler sizi etkilememeli. her gün, bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

Jorge Jesus

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir takıma karşı mücadelemizi vereceğiz. 2-0'lık dezavantajımız var. Sevilla bu kupayı 6 kere kazandı. Ancak hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Taraftarın desteği, inanmaları çok önemli olacak. Biz hala inanıyoruz. Sevilla'ya saygı duyuyoruz ama hala söyleyecek bir sözümüz var."

"SÖZLEŞMEM MAYIS'TA BİTİYOR"

"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgisi yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."

"4 POZİSYONA GİRDİK, GOLÜ BECEREMEDİK"

"İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. İlk 45 dakika taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledi. Sevilla'dan çok daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi değildik. Sevilla 3 pozisyona girdi, 2 gol attı. Biz ilk yarıda 4 pozisyona girdik ama atmayı beceremedik. Sevilla gibi bir takımla oynarsanız, fatura ağır olabiliyor. Turu geçmek için gol lazım, bunun için çalışacağız."

Jayden Oosterwolde

"OOSTERWOLDE'YE İNANIYORUZ"

"Jayden Oosterwolde genç bir oyuncu ve ona çok inanıyoruz. Takıma, ortama uyum sağlayacak. Geldiğinde rahatsızlandı ve idman kaçırdı. Bu sürede Lincoln Henrique çok iyi oynadı. O da iyi bir dönemindeydi, sakatlanana kadar... Onun bu performansı benim için sürpriz oldu diyebilirim. Ondan belki de sezon sonuna kadar faydalanamayacağız."

"KAZANMAK İÇİN HAYAL KURMALIYIM"

"Hayal kurmak güzeldir. UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Kazanmak için hayal kurmalıyım. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var."

"EN İDEAL SENARYO, İLK GOLÜ ATMAK"

"Sevilla'yı geçebilmek için hala şansımız var. Tabii ki ilk maça göre işimiz daha zor. İlk maçtan önce beklentilerimiz vardı ama işimiz zor. Fakat inancımız var. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak böyle turu geçebiliriz. İlk golü atmak ideal senaryo olur."

"SEVILLA BASKI ALTINDA TİTREMEZ"

"Sevilla'nın çok tecrübeli çok kaliteli ayakları var. Onlar baskı altında titremez, maçta gerilmez. Sakin kalıp maçı kontrol edebilirler. Onlara çok fazla problem üreteceğiz. Onlar da bize problem üretebilir. Şansın yanınızda olması için çabalamanız lazım."

Lincoln Henrique

"LINCOLN, ÇOK BÜYÜK KAYIP"

"Lincoln'ün durumu bizi çok üzdü, Fenerbahçe için büyük kayıp. Birden fazla pozisyonda oynuyor, sevdiğim tarzda bir oyuncu. Bu sezon yeniden oynayabilecek mi, bakacağız."

"JOAO PEDRO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Joao Pedro sakatlıktan çıktı, ilk maçını güçlü bir rakibe karşı oynadı. Michy Batshuayi'nin iki haftalık sakatlığı vardı. Perşembe günü %100'ü ile oynar. Pedro'nun tam anlamıyla hazır olması için maçlara ihtiyacı var."