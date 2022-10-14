Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un inanılmaz serisi! Tarihe geçti...
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4'üncü maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un gösterdiği performans tarihe geçmesini sağladı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında AEK Larnaca, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonunda puanını 10'a çıkaran Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Rennes, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Puansız kalan Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
4 maçı 10'ar puanda geçen ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Rennes, son iki hafta liderlik için yarışacak. Grubu lider bitiren takım play-off turunu atlayıp son 16 turuna geçecek.
GRUBUN EN GOLCÜSÜ!
Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.
MUHTEŞEM SERİ
Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.
AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
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