Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması: İstanbul'a liderlik için gideceğiz

Temsilcimiz Fenerbahçe ile beraber UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer ekip olan Rennes'de, Teknik Direktör Bruno Genesio açıklamalarda bulundu. Genesio, Fenerbahçe karşısına İstanbul'da liderlik için çıkacaklarını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 17:08
Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması: İstanbul'a liderlik için gideceğiz
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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Rennes'te teknik direktör Bruno Genesio karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe maçı için de konuştu.

Genesio, "İki hedefe de ulaştık. Kazandık ve gruptan en azından ikinci sırada çıkacağımızdan en az bir Avrupa Ligi play-off turu oynayacağımızdan eminiz" dedi.

"İSTANBUL'A KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Fenerbahçe ile grubun 5. haftasında İstanbul'da oynayacakları maç için, "27 Ekim'de İstanbul'a kazanmak için gideceğiz" diyen 56 yaşındaki teknik direktör, "Bu maç, takımın gelişimi için oldukça önemli bir galibiyetti. Bizim için en iyi maç değildi ama takımın olgunluğu ve sağlamlık açısından iyi bir mücadele oldu. Çok zorlu koşullarda olmalarına rağmen, bize birçok zorluk yaşatan Dinamo Kiev'e saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



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