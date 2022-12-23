Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Trabzonspor planı hazır: 'Bırakın onlar panik yapsın'

23 Aralık 2022 Cuma, 10:17

Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus dev maçın planını hazırladı.

Bugün tekrar başlayacak Süper Lig'de cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya çok önem veriyor.

"BIRAKIN ONLAR PANİK YAPSIN"

Maçın deplasmanda oynanacak olması nedeniyle temkinli davranan Portekizli hoca, idmanlarda da daha çok defans çalışmaları üzerinde duruyor.

Sporx'in haberine göre, Portekizli hocanın dünkü idmanda şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Rakibimiz kazanmak zorunda hissediyor. Biz ise sakin kalan taraf olacağız. Avantajlı olan biziz. Bırakın onlar panik yapsın. Takım halinde defans yapacağız. Kaleyi hep birlikte savunacaksınız."

Tecrübeli hocanın defans oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptığı da ifade ediliyor. İddiaya göre, Jesus'un dev maçtaki diğer planı ise kontrataklar olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi üzerine çekip hızlı isimleriyle sonuca gitmeyi düşünüyor. Portekizli hoca; Emre Mor, Batshuayi, Osayi gibi oyuncuları özellikle takımın atak yediği zamanlarda ilerde bırakmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ PLANI TEKRARLANACAK

Jesus'un Trabzonspor karşısındaki bir başka düşüncesinin ise pas oyunu üzerinde durarak rakibi yormak üzerine yaptığı belirtildi.

Jesus'un üzerinde çalıştığı bir diğer nokta da ofsayt taktikleri. Sarı-lacivertliler, 0-0 biten Beşiktaş derbisinde rakibi tam 7 kez ofsatta bırakmıştı.

Jesus'un öğrencileri Beşiktaş derbisinde rakibine sadece 1 şut çekmelerine fırsat vermişti. Portekizli hocanın benzer bir çalışmayı Trabzonspor karşısında da uygulatmaya çalışacağı belirtiliyor.