Trabzonspor her alanda lider
Süper Lig’de lider durumda olan Trabzonspor, rakiplerini birçok istatistikte de geride bıraktı. Bordo-mavililer ligin en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve namağlup takımı oldu.
Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hata yapmayan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer birçok istatistikte de zirvede yer alıyor.
Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig’de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (9), en fazla puan toplayan (30), en fazla gol atan (24), yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu.
EN İYİ ÜÇLÜ DE TRABZONSPOR’DA
Bakesatas, (7), Nwakaeme (5) ve Cornelius (4) golle toplam 16 gole imza atarak Süper Lig’in en iyi hücum üçlüsü sıralamasında da ilk sırada yer aldı.
LİDER TEKNİK DİREKTÖR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik direktörlerini de son 1 yıllık görev süresinde geride bıraktı.
Son 1 yıl içinde oynanan 44 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 95 puan topladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 91 puan, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 87 puan topladı.
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