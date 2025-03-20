Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:43

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:43

Roma forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mile Svilar için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Svilar'ın 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. 25 yaşındaki kalecinin de Roma'da mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği kaydedildi.

Svilar'ın şu anda Roma'dan 1 milyon Euro kazandığı ve İtalyan ekibinin yeni sözleşmede Sırp kaleciye 1.6 milyon Euro ve bonuslar teklif ettiği kaydedildi. Svilar'ın ise bu teklife cevap vermediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR

Öte yandan Svilar'ı birçok takımın takip ettiği ve takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

Jose Mourinho'nun Roma'da birlikte çalıştığı Svilar ile yeniden birlikte görev yapmak istediği ve Portekizli teknik adamın 25 yaşındaki eldivenin durumunu takip ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Svilar için transfer düşüncesinin Dominik Livakovic ile takas olduğu iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ

Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svilar'ın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.