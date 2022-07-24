Fenerbahçe'de Kim Min-Jae gidiyor, Pablo Mari geliyor

24 Temmuz 2022 Pazar, 09:07

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılık ihtimaliyle birlikte stoper mevkisine yeni transfer için görüşmeler sürüyor.

Sport Italia'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Arsenal'in defans oyuncusu İspanyol Pablo Mari için girişimlere başladı. Haberde yer alan bilgiye göre; 28 yaşındaki stoper Mikel Arteta'nın planları arasında yer almıyor.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON POUND

Serie A ekiplerinin de radarında olan oyuncu için Arsenal'in 15 milyon pound bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

2020 yılında Arsenal'e transfer olan İspanyol oyuncu, önce eski takımı Flamengo ardından Udinese'ye kiralanmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 2019-2020 sezonunda Flamengo'da İspanyol stoperin antrenörlüğünü yapmıştı.