Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu

24 Temmuz 2022 Pazar, 08:55

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/40zK7mILQh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2022

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

All Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.