Fenerbahçe'de Koç ve Jesus camiayı yumuşatma adına bir araya geldi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:26

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:31

Fenerbahçe Kulübü’nün başına geçtiği günden bu yana başarısız görüntü sergileyen ve kredisini tüketen başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus’la beraber hedef tahtasında gösteriliyor.

Biliyorsunuz Koç, 5 yıl önce eski başkan Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük sağlayarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. O gün bugün Fenerbahçe’nin elle tutulur bir başarısı olmadı. Özellikle şubeler arasında birinci sırada bulunan futbol beklentilerin altında kaldı.

SOĞUK RÜZGÂRLAR

Beşiktaş maçı sonrası Samandıra Tesisleri’nde Ali Koç’la Jesus’un birlikte fotoğrafları paylaşıldı ve “Hocamızla devam ediyoruz” denildi. Bu fotoğraf ve alınan karar tamamıyla camiadaki gerginliği bir nebze de olsa yumuşatma adına. Çünkü ikilinin arasında aylardır soğuk rüzgârlar esiyor. Deplasmanda 2-0 kaybedilen Sevilla maçı sonrası Koç, Portekizli teknik adamın yüzüne dahi bakmamış. İnatçı kimliği ile tanınan Jesus’un da bu duruma tepki göstermesiyle Koç ve Jesus uzun süre bir araya gelmemeye gayret göstermişlerdi.

TRANSFER İSTEDİ AMA...

İkili arasındaki bir diğer anlaşmazlık da hocanın devre arasında bir iki transfer istemesi Ali Koç’un ise “Para yok” diyerek bunu geri çevirmesi oldu. Bu arada iki Ganalı futbolcunun Jesus’tan habersiz idmana çıkmaları bardağı taşıran başka sıkıntılı durumdu.

ADAYLIK BİLMECESİ

Beşiktaş maçı sonrası yaşanan camia ve tribün tepkileri üzerine Ali Koç’un gündeminde sezon sonuyla birlikte olağanüstü genel kurula gitme ihtimali olduğu konuşuluyor. Daha önce konuşma fırsatı bulduğum iş insanı Sadettin Saran genel kurul üyelerinin istemeleri halinde bu göreve seve seve geleceğini iletmişti. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın ismi yeniden ağızlarda dolaşmaya başladı. Dönmesi için baskı var. Yıldırım şimdilik pek sıcak bakmıyor. Eski basketbol şube sorumlusu Ozan Balaban’ı duydum. Eski TFF başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın ismi de kulislerde konuşuluyor. Peki, Koç yeniden aday olur mu? Aldığım duyumlarda aday olup olmayacağı ortaya çıkacak isimlere göre şekillenecekmiş. Ali Koç’un kongre kararı almaması halinde ise Fenerbahçe’de olağan genel kurul için 1 yıl daha beklenecek.