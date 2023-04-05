Trabzonspor için Sergen Yalçın iddiası
Teknik direktör Orhan Ak ile yolları ayıran Trabzonspor'da bordo-mavili yönetimin takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği ileri sürüldü.
Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı daha sonra da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda.
61 Saat'in haberine göre bordo-mavililer, boşta olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'u gündeminde tutarken Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan'ı da düşünüyor
Sergen Yalçın
FAVORİ SERGEN YALÇIN
Montella ve Atan'ın takımlarının olması nedeniyle transferlerine çok düşük ihtimal verilirken Sergen Yalçın favori konumda yer alıyor.
İlhan Palut için de araştırma yapan Trabzonspor'un kısa süre içinde Sergen Yalçın ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.
İlhan Palut
Sergen'in yıllık talep edeceği maaş ise Trabzonspor'u düşündürüyor.
Bilindiği üzere Trabzonspor Kulübü mali anlamda bir yapılanma içerisine girmiş durumda.
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