Trabzonspor için Sergen Yalçın iddiası

Teknik direktör Orhan Ak ile yolları ayıran Trabzonspor'da bordo-mavili yönetimin takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:25
Trabzonspor için Sergen Yalçın iddiası
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı daha sonra da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda.

61 Saat'in haberine göre bordo-mavililer, boşta olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'u gündeminde tutarken Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan'ı da düşünüyor

Sergen Yalçın

FAVORİ SERGEN YALÇIN

Montella ve Atan'ın takımlarının olması nedeniyle transferlerine çok düşük ihtimal verilirken Sergen Yalçın favori konumda yer alıyor.

İlhan Palut için de araştırma yapan Trabzonspor'un kısa süre içinde Sergen Yalçın ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

İlhan Palut

Sergen'in yıllık talep edeceği maaş ise Trabzonspor'u düşündürüyor.

Bilindiği üzere Trabzonspor Kulübü mali anlamda bir yapılanma içerisine girmiş durumda.


sergen yalçın trabzonspor Orhan Ak

İlgili Haberler

Trabzonspor'da hedef bitti Orhan Ak gitti

Trabzonspor'da hedef bitti Orhan Ak gitti
Son Dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti

Son Dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti
Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti

Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti

En Çok Okunan Haberler