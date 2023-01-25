Fenerbahçe'de Kristen Leigh Ricks ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Kristen Leigh Ricks'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Kristen Leigh Ricks ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ricks'in yaşadığı sakatlık sonrasında yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.
Ayak bileği bağlarındaki sorunlar nedeniyle 25 yaşındaki defans oyuncusunun ülkesi ABD'de ameliyat olacağının aktarıldığı açıklamada, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
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