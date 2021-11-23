Fenerbahçe’de küskünlerin barışması ve yeni sisteme geçiş derbi galibiyetini getirdi
Fenerbahçe'de son haftalarda oluşan olumsuz hava, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından dağıldı.
Dört maç sonra derbide ezeli rakibini yenerek galibiyet almak güzel. Bu karşılaşma öncesine kadar F.Bahçe tarafında işler yolunda gitmediğinden aşırı bir gerginlik söz konusuydu. Yönetime tepkiler yoğunlaşmış, teknik direktör Pereira da gönderilme durumuyla karşı karşıya kalmıştı. G.Saray maçı çıkış derbisi olarak görüldü. Başkan Ali Koç, Pereira ile görüştü. Aslında bu görüşme olmadan önce takımdaki futbolculardan bazıları Koç’a giderek Pereira’nın 3’lü sistemden vazgeçmesini söylediler. Koç, durumu Portekizli teknik adama iletti, “4’lü sisteme dönersen daha iyi olacağız” sözlerini sarf etti. Vitor Pereira başkanı dinledi ve tam 12 hafta sonra yeni sisteme geçildi. Başarı için bu sistem kaçınılmaz. Başkandan yönetime, teknik ekipten taraftarlara şimdi herkes mutlu.
BERABERLİK VE TAKIM RUHU
Bu işin perde arkasında, başta birlik beraberlik, sıkı kenetlenme yatıyor. Ali Koç’un sözleri, futbolcuların hırsı, Mesut’un, İrfan Can’ın ayrı motivasyonla hazırlanmaları, genç Berke’nin sakat sakat çıktığı ilk büyük maçtaki harika kurtarışları, galibiyete damgası vuran unsurlardı. Samandıra’ya maç sonrası gelen taraftarların desteğini hep birlikte gördük. 12. adam işini gerçekten çok iyi yapıyor.
AVRUPA 10’U KONUŞUYOR
Derbiye damgasını vuran isim Mesut Özil oldu. F.Bahçe’nin dünya yıldızı oynadığı oyun ve attığı golle taraftarın sevgisini kazandı. Yeni sistemde kendini bulan Mesut, Avrupa medyasında da manşetlerde yer aldı. Bild: Mesut Özil’in zafer vuruşu derbiyi kazandırdı. Kicker: F.Bahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi. Sport1: Özil, çılgın derbide golünü attı. Marca: Dünyaca ünlü yıldız Türk klasiğinde belirleyici oldu.
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