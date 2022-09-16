İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 09:23
<p>UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe, Rennes ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.</p>

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe, Rennes ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

<p>Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci gösterdiği performansla Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.</p>

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci gösterdiği performansla Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

<p>Zorlu karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sağ kanatta topla buluştu. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi cepheden gören tecrübeli orta saha uzaklardan şık bir vuruşa imza attı. </p>

Zorlu karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sağ kanatta topla buluştu. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi cepheden gören tecrübeli orta saha uzaklardan şık bir vuruşa imza attı. 

<p>İrfan Can Kahveci'nin şutunda Steve Mandanda topa dokunamadı ve Fenerbahçe farkı bire indirdi.</p>

İrfan Can Kahveci'nin şutunda Steve Mandanda topa dokunamadı ve Fenerbahçe farkı bire indirdi.

<p><strong>RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI</strong></p> <p><strong>Opta'</strong>nın verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.</p>

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Opta'nın verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

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