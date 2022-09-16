İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Opta'nın verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.