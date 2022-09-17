Fenerbahçe'de Luan Peres'ten kötü haber!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, sakatlığı sebebiyle 18 Eylül Pazar günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:44
Fenerbahçe'de Luan Peres'ten kötü haber!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Rennes maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luan Peres'in akıbeti belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre, Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sorun ya da kırık tespit edilmedi.

Durumunun takip edileceği belirtilen Peres'in, tedbir amacıyla Alanyaspor karşısında forma giymeyeceği kaydedildi.


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