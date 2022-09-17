Fenerbahçe'de Luan Peres'ten kötü haber!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:44

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Rennes maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luan Peres'in akıbeti belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre, Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sorun ya da kırık tespit edilmedi.

Durumunun takip edileceği belirtilen Peres'in, tedbir amacıyla Alanyaspor karşısında forma giymeyeceği kaydedildi.