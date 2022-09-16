Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti!
Bursa'da düzenlenen 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu 75-72 mağlup ederek şampiyon oldu.
Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe Beko'yu 75-72 yenen Galatasaray Nef, turnuvanın birincisi oldu.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Galatasaray Nef'in iyi oyunuyla başladı. Galatasaray Nef, ilk çeyreği Morgan ve Caloiaro'nun etkili oyunu sayesinde 6-17 önde kapattı.
GALATASARAY NEF TURNUVAYI BİRİNCİ TAMAMLADI
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Edwards ve Pierre ile bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Maçın ilk yarısı 31-32 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle bitti.
Morgan ile bulduğu sayılarla üçüncü çeyreği 48-54 üstün kapatan Galatasaray Nef, çekişmeli geçen maçtan 72-75 galip ayrılarak turnuvanın birincisi oldu.
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