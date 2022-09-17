UEFA'dan Fenerbahçe'ye 82 milyon
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyetiyle birlikte yaklaşık 82 milyon TL'yi kasasına koydu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı elde etti. B Grubu'nda ilk 2 haftada Dinamo Kiev'i 2-1 yenen, Rennes'le de 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler önemli bir meblağı kasasına koydu.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, katılım payı ve grupta elde ettiği 4 puan ile şu ana kadar 4.47 milyon Euro (81.75 milyon TL) kazandı.
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