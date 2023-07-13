Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:30

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.