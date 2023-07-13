Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:28
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sözleşmesi feshedildi
Abone Ol google-news

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.


Aston Villa fenerbahçe Genk Mbwana Samatta

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Ally Samatta'ya transfer izni

Fenerbahçeli Ally Samatta'ya transfer izni
Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir

Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir

En Çok Okunan Haberler