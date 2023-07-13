Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.
Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.
30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Sarı-lacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.
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