Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir

01 Ocak 2023 Pazar, 15:31

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında takıma katılmıştı.

ERKEN DÖNEBİLİR

Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı.

Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Samatta'yı Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.