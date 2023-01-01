Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Genk'e kiraladığı Tanzanyalı futbolcu Ally Samatta'nın beklenenden erken döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.
6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında takıma katılmıştı.
ERKEN DÖNEBİLİR
Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı.
Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Samatta'yı Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.
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