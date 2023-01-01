Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Genk'e kiraladığı Tanzanyalı futbolcu Ally Samatta'nın beklenenden erken döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 15:31
Belçika'dan flaş iddia: Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta erken dönebilir
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Fenerbahçe'nin son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında takıma katılmıştı.

ERKEN DÖNEBİLİR

Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı.

Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Samatta'yı Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.


Ally Samatta fenerbahçe Genk

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