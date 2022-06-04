Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio iddiası: Futbol menajeri olacak
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un imza atmasının ardından kulüpteki yeni futbol menajerinin Mehmet Aurelio olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, Mehmet Aurelio'nun sarı-lacivertli kulübe geri döneceği öne sürüldü.
Brezilya basınından Globo'nun haberinde Jorge Jesus ile kulübün yeni bir yapılanması olacağı belirtildi. Haberde bu yeni yapılanma içerisinde Mehmet Aurelio'nun da yeni futbol menajeri olacağı ifade edildi.
Futbolculuğu döneminde 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.
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