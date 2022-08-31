Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:51

Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Alman futbolcunun Augsburg'a kiralandığı açıklandı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."

Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin Euro ödeyecek. Berisha'nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro.

5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.