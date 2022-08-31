Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Alman futbolcunun Augsburg'a kiralandığı açıklandı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."
Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin Euro ödeyecek. Berisha'nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro.
5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
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