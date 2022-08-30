Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia PFDK'ye sevk edildi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları ve futbolcuları açıkladı.
Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- Saray'da istifa depremi
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Bilet var koltuk yok
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- Kapatıyor!
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- Erdoğan sloganları atıldı!
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- Görüştüğünü kabul etti