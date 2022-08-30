Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 22:46
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları ve futbolcuları açıkladı.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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