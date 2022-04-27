Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş takımla çalıştı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:42

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen Fenerbahçe antrenmanında oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş takımla çalışırken, Bright Osayi-Samuel saha çalışmalarına başladı.

Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel özel program dahilinde yaptığı çalışmayla günü tamamlarken; sakatlıkları süren Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai’nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



