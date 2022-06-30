Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın talipleri artıyor
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ın talipleri artıyor. Son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'nın da istediği 27 yaşındaki futbolcuya Glasgow Rangers'ın da talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi olmaya devam ediyor.
CSKA Moskova'nın teklifini geri çeviren Mert Hakan Yandaş'a şimdi de Glasgow Rangers talip oldu.
Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe yönetimi başarılı oyuncu için 8 milyon Euro istiyor.
4 MİLYON EURO ÖNERDİLER
Rangers'ın Mert Hakan Yandaş için yaptığı teklif 4 milyon Euro olunca Fenerbahçe bu rakamı hiç düşünmeden reddetti. İskoç devinin teklifi, CSKA Moskova'nın da altında kalırken Fenerbahçe'nin talebi çok daha yüksek seviyelerde.
Rangers'ın Fenerbahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çalıp çalmayacağı merak edilirken, Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın da teklifini yükselteceği iddia edilmişti.
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