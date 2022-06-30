Fenerbahçe'de Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mesut Özil arasındaki görüşmede taraflar orta yolu bulamadı. Özil'in takıma dönme talebini reddeden Ali Koç, 'Uygun şartlarda ayrılalım' teklifine ise olumsuz yanıt aldı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan, Jorge Jesus'un da bu kararın devam etmesini istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, geleceği hakkındaki belirsizliği gidermek için İstanbul'a geldi.
Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. 2 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini belirtti.
YENİ SEZON İÇİN LİSANS ÇIKARTILMAYACAK
Başkan Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair anlaşma sağlanamadı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadro dışında kalmaya devam edecek. Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak.
Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanacak.
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