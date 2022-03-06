Fenerbahçe'de Mesut Özil haftalar sonra kadroya döndü
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.
MESUT KADROYA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.
Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi.
Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.
Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.
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