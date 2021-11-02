Fenerbahçe'de Mesut Özil, takımdan ayrı çalışmalara başladı

02 Kasım 2021 Salı, 13:44

UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 4.haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, dünkü antrenmanda yer almayan ve hakkında bilgi verilmeyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: