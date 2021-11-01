Beşiktaş'ın Sporting kadrosunda Vida da yer almadı, eksikler beşe çıktı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıkladığı listede şu futbolcular yer aldı: Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira

EKSİK SAYISI 5'E ÇIKTI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida'nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadığı belirtildi. Vida'nın da sakatlar kervanına katılmasıyla beraber Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'yla beraber sakatların sayısı beşe yüseldi.

?? Sporting CP maçı kamp kadromuz. ??#UCL | #SCPBJK



?? Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır. pic.twitter.com/69EfyBPYzE — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2021



