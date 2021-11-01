Beşiktaş'ın Sporting kadrosunda Vida da yer almadı, eksikler beşe çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Sporting ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Domagoj Vida da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta eksikler böylece beşe çıkmış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıkladığı listede şu futbolcular yer aldı: Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira
EKSİK SAYISI 5'E ÇIKTI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida'nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadığı belirtildi. Vida'nın da sakatlar kervanına katılmasıyla beraber Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'yla beraber sakatların sayısı beşe yüseldi.
?? Sporting CP maçı kamp kadromuz. ??#UCL | #SCPBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2021
?? Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır. pic.twitter.com/69EfyBPYzE
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